Sustainability day, il 10 ottobre alla Certosa una giornata di eventi

Firenze, 8 ottobre 2024 - Per costruire un futuro sostenibile per le nostre città occorrono risposte efficaci e multidisciplinari, frutto di competenze in vari ambiti come architettura e ingegneria, urbanistica ed ecologia, mondo digitale e gestione delle risorse. Per promuovere un processo di alfabetizzazione alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, giovedì 10 ottobre si svolge il Sustainability Day, giornata organizzata dalla Fondazione Bioarchitettura in collaborazione con l’Università di Firenze (dalle ore 9 alle 17 presso la Certosa – via della Certosa, 1). Il programma, che ha il patrocinio del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica e dell’Ordine degli Architetti di Firenze, sarà aperto da Frida Bazzocchi, delegata dell’Ateneo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e alla programmazione dello sviluppo edilizio, che porterà il suo saluto insieme a don Alessandro Andreini, Comunità di San Leonino; Caterina Biti, assessora all’urbanistica del Comune di Firenze, e Wittfrida Mitterer, presidente della Fondazione Bioarchitettura. L’iniziativa, attraverso conferenze, dibattiti, desk tematici e multimedia, vuole favorire il confronto fra protagonisti di diversi ambiti, progettisti, gruppi di cittadini e amministrazioni e dare un contributo a caratterizzare, in chiave sostenibile, la trasformazione di un luogo. Il Sustainability Day coinvolge in chiave interdisciplinare studentesse e studenti Unifi stimolati da relatori di rilievo internazionale, come il fisico sistemico Fritjof Capra che terrà una lectio magistralis. Fra i docenti dell’Ateneo nel programma, Alberto Del Bimbo, professore emerito di Sistemi delle elaborazioni delle informazioni, Claudio Lubello (Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale), Giacomo Pirazzoli (Dipartimento di Architettura), Roberta Lanfredini (Dipartimento di Lettere e filosofia), Marco Bertini (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione), Alberto Di Cintio (referente toscano della Fondazione Bioarchitettura, già docente dell’Università di Firenze).