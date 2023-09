Sussulti Metropolitani", Teatro, Danza e Musica a Campi per un Festival Diffuso"

“Sussulti Metropolitani“, il festival diffuso di teatro, danza e musica sulla Città Metropolitana fiorentina, arriva a Campi, al parco Masaccio, da oggi al 10 settembre. Stasera (ore 21,15) si parte con “La verità, vi prego, sull’amore” prodotto da Savà Produzioni Creative e Otrlive, spettacolo omonimo del capolavoro del poeta Wystan Hugh Auden con Stefano Massini e Luca Barbarossa. I due racconteranno e canteranno l’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato attraverso testi inediti in cui le storie si intrecciano con canzoni d’autore per coinvolgere il pubblico in un gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità.