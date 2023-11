Surf paralimpico. Leonardo Bini quarto al mondiale in California

‘L’onda perfetta’ si è fermata ai quarti di finale ma per Lorenzo Bini è stato un successo. Nei campionati mondiali di Parasurfing di Huntington Beach in California l’atleta sestese, sulla sedia a rotelle dal marzo 2005 dopo un incidente sullaa Vespa quando aveva appena 19 anni, si è infatti ben comportato nonostante una agguerrita concorrenza: "Sono riuscito a passare le qualificazioni, cosa che mi ero posta come obiettivo – racconta - e ai quarti di finale, nella mia categoria Prone 2, mi sono trovato a competere tra le onde con campioni che venivano da Hawaii, Brasile, Costarica, Sudafrica, Stati Uniti, solo per citare alcuni paesi. Mi sono classificato terzo su quattro nella mia batteria e per passare sarei dovuto arrivare secondo, non sono andato in semifinale ma è stata comunque una bellissima esperienza per me e per i miei compagni della Nazionale. Fra l’altro, in gara c’erano ben 27 nazioni rappresentate per 184 concorrenti e l’Italia, alla fine, è arrivata a metà classifica, non male viste le presenze".

S.N.