SuperEnalotto, in Toscana centrati due “5” da oltre 29mila euro

Firenze, 2 gennaio 2025 - Toscana di nuovo a segno con il SuperEnalotto, con la dea bendata che torna a baciare la nostra regione anche nell’ultima estrazione. Nell’estrazione di lunedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, a Quarrata, in provincia di Pistoia, è stato centrato un “5” da 15.029,92 euro. La fortunata schedina è stata giocata presso il Bacco Tabacco&Caffè, in via Vecchia Fiorentina Secondo Trav. 385. Una bella vincita a cui vanno ad aggiungersi i 14.500,97 euro del concorso del 31 dicembre, con un “5” indovinato a Firenze. La schedina fortunata è stata giocata presso la Tabaccheria Bergamo in via L.Andreotti, 28-30. Sale l’attesa per la prossima estrazione, dal momento che il jackpot è salito ancora. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Sale ancora dunque l jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 2 gennaio: il fortunato giocatore che riuscirà a centrare un sei si potrà portare a casa ben 53 milioni di euro. Maurizio Costanzo