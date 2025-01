Firenze protagonista a Ryadh. La custodia della Supercoppa è firmata Stefano Ricci

Firenze, 6 gennaio 2024 – Un “pezzo” di Firenze stasera brillerà a Ryadh. Insieme alle mani dei suoi più esperti artigiani della pelletteria e non solo. Perchè la maison di moda maschile Stefano Ricci e Lega Serie A, espressioni di una pura italianità, presentano in campo il travel case realizzato dal brand fiorentino in esclusiva per la Ea Sports FC Supercup.

L’azienda fondata da Stefano Ricci con la moglie Claudia nel 1972, che oggi ha sede alle Caldine in un modernissimo stabilimento che occupa 900 addetti, ha creato per la Lega Serie A un set di pelletteria coordinato composto dal travel case, i vassoi porta-medaglie e una linea di accessori. Il travel case, progettato per proteggere la Supercoppa Italiana, è realizzato in alluminio aeronautico, rivestito in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completato da chiusure in palladio.

“Il prestigio di poter accompagnare un trofeo importante come la Supercoppa Italiana – spiega Filippo Ricci, Direttore Creativo di Stefano Ricci S.p.A. – si unisce ai valori che la stessa rappresenta. La nostra azienda esprime una italianità totale in termini di produzione e creatività nel design e nello stile. Con questa collaborazione ci presentiamo al grande pubblico del calcio mondiale con un doveroso rispetto per condividere la passione che unisce milioni di persone. L’accordo raggiunto con i vertici della Lega Serie A è risultato pertinente con la nostra visione di internazionalità, in particolare perché questa fase finale si tiene a Riyadh, capitale della Arabia Saudita, paese nel quale abbiamo recentemente inaugurato l’avveniristico Sindalah Yacht Club by Stefano Ricci a Neom”.

Uno yacht club da sogno firmato tutto dal celebre stilista-imprenditore, presidente della maison, che per questo spazio di sogno ha impiegato maestranze artigiane italiane, specie per gli arredi di questo ambiente extralusso che si caratterizza per le finiture in coccodrillo (vero) Blue Ricci come per tutte le sedute e le poltrone. “L'occasione di disputare delle grandi partite all'estero ci consente di valorizzare il calcio italiano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del Paese e i valori che rappresentano - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. In questa occasione abbiamo scelto di affidare, per la prima volta nella storia della Serie A, la realizzazione di un baule artigianale, un "Travel case" per proteggere il nostro Trofeo, alle sapienti mani artigianali di Stefano Ricci, una grande firma italiana molto apprezzata nei nuovi mercati e in particolare in tutto il Medio Oriente. La splendida custodia accoglie e arricchisce la Supercoppa Italiana, rappresentando inoltre il design e la tradizione che sanno rivolgersi al futuro propri del Made in Italy”.