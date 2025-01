Calcio, Supercoppa: è fiorentina la custodia del trofeo che si assegna a Riad

Firenze, 2 gennaio 2025 - Uno speciale travel case, ma anche un set di pelletteria coordinato con vassoi porta medaglie e una linea di accessori, per proteggere, custodire e trasportare la Supercoppa Italiana, protagonista a Riad da oggi al 6 gennaio. A realizzare lo speciale set per la Lega Serie A è il brand fiorentino della moda Stefano Ricci, in esclusiva per la Ea Sports Fc Supercup. Il travel case è realizzato in alluminio aeronautico, rivestito in pelle di vitello con motivo ottagonale (iconico del brand) e completato da chiusure in palladio.

"L'occasione di disputare delle grandi partite all'estero ci consente di valorizzare il calcio italiano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del paese e i valori che rappresentano - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. In questa occasione abbiamo scelto di affidare, per la prima volta nella storia della Serie A, la realizzazione di un baule artigianale, un Travel case per proteggere il nostro trofeo, alle sapienti mani artigianali di Stefano Ricci''.

"Il prestigio di poter accompagnare un trofeo importante come la Supercoppa Italiana - dichiara Filippo Ricci, direttore creativo di Stefano Ricci Spa - si unisce ai valori che la stessa rappresenta. La nostra azienda esprime una italianità totale in termini di produzione e creatività nel design e nello stile. Con questa collaborazione ci presentiamo al grande pubblico del calcio mondiale con un doveroso rispetto per condividere la passione che unisce milioni di persone".