Super moderno e con spazi anche per il quartiere: ecco come sarà il nuovo polo scolastico Meucci-Galilei

Firenze, 3 aprile 2024 - Green e con ampi spazi per il quartiere. Se tutto va bene, sarà inaugurato alla fine del 2026 il nuovo polo scolastico Meucci-Galilei. La Città metropolitana di Firenze ha approvato il progetto esecutivo dell’area scolastica del quartiere 4. Oltre 71milioni di euro l’importo del maxi cantiere, che cambierà il volto agli istituti Meucci e Galilei. Fu il sindaco Nardella ad annunciare ai ragazzi, che protestavano proprio per i problemi edilizi della loro ormai vecchia e superata sede, che presto sarebbe nato un polo nuovo di zecca.

Ebbene, entro la fine di questo anno verranno appaltati i i lavori, che andranno avanti senza mai spostare gli studenti altrove. Insomma, i cantieri dovranno rispettare un delicato puzzle di incastri tra necessità didattiche e cronoprogramma dei vari interventi, tra demolizione del Galilei, dove studiano 1100 ragazzi, realizzazione di un nuovo plesso in cui confluiranno i ragazzi di quella scuola, e poi abbattimento e rifacimento del Meucci.

I dettagli di come verranno organizzati i cantieri verranno spiegati nei prossimi mesi.

"E' un passo decisivo per la riorganizzazione scolastica del territorio - dice il sindaco metropolitano, Dario Nardella -. Sono state investite energie e risorse come non mai. Realizzeremo un progetto fra i più innovativi su scala europea, concepito con le caratteristiche n-zeb (zero energy building), sulla base di una nuova idea di scuola: saranno gli studenti che si sposteranno in rapporto ai docenti e alle materie, ottimizzando al massimo gli spazi".

La riorganizzazione degli spazi prevede un ampliamento del plesso in direzione sud su una porzione di terreno compresa tra via di Scandicci e via del Ronco Corto. Ci saranno due palestre, un campo all’aperto, una grande officina meccanica. Ancora, biblioteca, auditorium e spazi coworking.

“Avremo un plesso scolastico all’avanguardia, ad emissioni zero, e lo faremo senza mai trasferire gli studenti - evidenzia Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato all'Edilizia scolastica -. Ma non finisce qui, dato che entro questo anno verranno appaltati i lavori anche per importanti interventi al Dante e al liceo artistico di Porta Romana, per gli adeguamenti sismici della succursale degli istituti Marco Polo e della sede della Calamandrei, e per la nuova palestra dell'Agrario”.