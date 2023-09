Sul palco di Ultravox arrivano i Killer Queen con i successi di Freddie

Famosi quasi quanto… gli originali. Da quasi trent’anni i Killer Queen portano sui palchi di tutta Europa i successi di Freddie Mercury e compagni. La formazione allinea nomi illustri del rock tricolore e grande è l’attesa per il ritorno nella loro città, stasera (ore 21,30, ingresso libero ) sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine. I Killer Queen propongono una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo. Scelta molto apprezzata, visto che il fan club italiano dei Queen l’ha eletta “tribute band ufficiale”. Se non bastasse, nel 2015 i Killer Queen sono stati ingaggiati per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen.

In scaletta, tra gli altri, capisaldi come “Don’t Stop Me Now”, “Somebody To Love”, “Radio Ga Ga”, “We Are The Champions”. Dopo il concerto dj-set con un ospite d’eccezione: a mischiare i dischi sarà Cipo, al secolo Fabio Cipollini, già colonna del duo folkpop Cecco e Cipo.