Sui luoghi delle stragi naziste. A Greve un sentiero della Memoria

Quattro ore a spasso sui luoghi della Storia e della Memoria, quella della Resistenza e dei partigiani, delle stragi nazifasciste. Quattro ore per il nuovo sentiero della Valle di Cintoia. Raduno alla Panca, uno dei luoghi macchiato di sangue dei civili uccisi dai nazisti, il nuovo percorso è stato inaugurato ieri, festa della Repubblica, e promosso e realizzato dal Comune di Greve in Chianti e dalla sezione Anpi di Bagno a Ripoli "Pietro Ferruzzi". Numerosi i cittadini che hanno scelto di festeggiare il 2 giugno lungo un itinerario georeferenziato alla scoperta dei luoghi della campagna chiantigiana colpiti dalle rappresaglie naziste del 1944 tra cui La Panca, Buonasera, Querceto e Venagrossa. Il gruppo si è soffermato davanti ai monumenti ai Caduti, che a distanza di ottant’anni ricordano nomi e vite spezzate. A ricordarli gli interventi dei testimoni sopravvissuti come Alessandro Francois che non ha mai dimenticato e, pur trovandosi alla soglia del secolo di vita, non rinuncia a condividere il loro doloroso vissuto per tenere vivo e tramandare il ricordo dei terribili momenti trascorsi durante il passaggio del fronte. Per la vicesindaca Monica Toniazzi la realizzazione del sentiero "è un’iniziativa che rientra in un quadro più ampio che il Comune vuole portare avanti sul tema della memoria". Nei giorni scorsi l’itinerario è stato mostrato in anteprima agli studenti della scuola media di Greve.

Andrea Settefonti