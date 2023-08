Sui binari un attimo prima dell’arrivo di un treno regionale Panico in stazione, 18enne denunciato

In piedi sui binari poco prima dell’arrivo di un treno regionale. Bravata o più probabilmente un gesto dettato da un momento di poca lucidità quello di cui si è reso protagonista un giovane di 18 anni, di origine marocchina, domenica sera alla stazione di Rifredi. Il convoglio è riuscito a frenare. La polfer è subito intervenuta ma alla vista degli agenti il18enne si è dato alla fuga. Una volta raggiunto dagli agenti si sarebbe infine provocato dei tagli sulle braccia con dei cocci di vetro.

Il ragazzo è stato soccorso dai poliziotti e dal 118 che lo ha accompagnato in ospedale. Non è escluso che il suo gesto incosciente possa essere stato la conseguenza di una alterazione dovuta all’abuso di alcol e droga. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sono stati invece segnalati solo dei rallentamenti sulla linea, per poche decine di minuti. Il 18enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza manifesta.