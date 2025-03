Studenti in viaggio per la memoria

Ci sono anche dieci studenti delle scuole secondarie di primo grado di Sesto tra i partecipanti al Viaggio della Memoria ai campi di sterminio nazista promosso da Aned - Associazione Nazionale Ex Deportati partito nei giorni scorsi e che terminerà domani. Con loro alcuni studenti calenzanesi. Presente anche il Comune di Sesto rappresentato dall’assessore alla Cultura Jacopo Madau. Con la guida dei volontari di Aned, il viaggio, in pullman, toccherà luoghi tristemente noti come i lager di Terezín, Flossembürg, Lidice e Dachau: "Quest’anno – spiega l’assessore alle Politiche educative Sara Martini - per la prima volta partiamo due volte: al consueto viaggio di maggio si aggiunge questo viaggio a marzo con nuove e significative tappe. Un grazie particolare a Aned e ai suoi volontari".