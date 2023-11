Studenti a spalare nel fango, Sara Funaro: “Lezione straordinaria”

Firenze, 8 novembre 2023 - "Gli studenti delle scuole fiorentine e dei dintorni in questi giorni ci stanno dando una lezione straordinaria e stanno lanciando un appello forte al mondo della scuola: oltre ad essersi mobilitati con entusiasmo, energia e passione incredibili, ci hanno detto che con il loro impegno sui territori alluvionati stanno facendo 'la scuola vera'. Penso che come istituzioni dobbiamo raccogliere il loro appello e fare una riflessione seria, tutti insieme".

Lo ha dichiarato l'assessora all'educazione Sara Funaro, intervenendo a Novaradio a proposito dei tanti studenti che in questi giorni si sono mobilitati per aiutare i cittadini delle aree colpite dall'alluvione. "A breve incontrerò gli studenti e parlerò con loro - ha aggiunto Funaro -. La scuola non è solo apprendimento di nozioni: è anche un laboratorio in cui i ragazzi si formano, in cui si crea il futuro e si rafforza l'identità. Se per loro la scuola e l'educazione civica devono essere anche e soprattutto quello che stanno facendo oggi, ovvero aiuto e solidarietà a chi ha bisogno, noi dobbiamo raccogliere il loro appello: dobbiamo provare a costruire con loro delle proposte innovative che riguardano la scuola e l'educazione civica; dobbiamo fare in modo che la scuola sia rappresentativa di questa loro esigenza e che risvegli valorizzi e rafforzi la coscienza civica, che nei nostri ragazzi c'è ed è forte".