Studenti come registi in nome della diversità

Gli occhi dei giovani sulla diversità di genere, di religione, di pensiero, di classe e di etnie: sono questi i temi delle storie nei sei corti realizzati nel progetto ’Dive-Diversity in Visual-Essays’, dai ragazzi di quattro scuole di Firenze e Pescia, che saranno presentati lunedì (9-13) al cinema La Compagnia nell’evento "Popoli for Kids and Teens-Spring Edition". L’iniziativa è realizzata dal Festival dei Popoli con la produzione cinematografica Echivisivi, l’associazione L’Aleph. Il progetto è stato coordinato dal regista Samuele Rossi (nella foto) e dallo sceneggiatore Lorenzo Bagnatori.

Da Firenze sono stati realizzati quattro corti, scritti e diretti con gruppi di studenti del liceo Pascoli: dal Gramsci la ID ha prodotto ’Blu’, sulle difficoltà della generazione Z, e la IID ’I ragazzi del Gramsci’, sull’integrazione, mentre i ragazzi della media Montagnola presentano ’Ritorno all’isola che non c’è’, sull’importanza del gioco come realizzazione di sé, e l’elementare Petrarca porta ’Eliminare le differenze? Giochiamo’, sull’identità di genere.

B. B.