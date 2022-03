Gli studenti americani puliscono Firenze: "Il nostro modo di dire grazie"

Gli studenti Usa in piazza della Signoria (New Press Photo)

Firenze, 10 marzo 2022 - Decine e decine di studenti di otto università americane, insieme ai volontari dell’associazione via Maggio e ai residenti, si sono dati appuntamento oggi pomeriggio in piazza Tasso e, armati di secchio e paletta, hanno riportato a nuova luce le zone più battute dalla movida per dimostrare, a differenza di quanto le brutte cronache raccontano, quanto siano legati alla città che li ospita.

I ragazzi, suddivisi in gruppetti, insieme ai volontari e agli immancabili residenti e commercianti, si sono ritrovati ognuno nella propria zona di competenza per una vera e propria azione di pulizia diffusa sulla scia del plogging, l’attività sportiva nata in Svezia che consiste appunto nel raccogliere rifiuti e mozziconi di sigarette mentre si corre, affiancando esercizio fisico a tutela dell’ambiente. La Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta ha commentato: “La Toscana ospita oltre 70 programmi di studio americane ed è tra le prime destinazioni al mondo per i nostri studenti”.

Hanno ripulito pali, lampioni, muri, centraline, segnali stradali della zona che si estende intorno a piazza Tasso, Santo Spirito e via de' Neri, in una sorta di invasione pacifica che li ha portati a riappropriarsi della città e dei suoi spazi. “Sono i nostri studenti a chiedere di poter fare attività di volontariato durante il loro soggiorno di studio. E’ il loro modo per dire grazie” aggiunge Caterina Paolucci, direttrice della James Madison University a Firenze. Dello stesso parere Frank Nero, rettore della Florida State University: "Una delle missioni del Florida State University Florence Program fin dalla sua fondazione nel 1966 è quella di restituire alla comunità fiorentina tutto quello che offre". Questo anno il Big Event, nato da una collaborazione con via Maggio e grazie al contributo Paesaggi Comuni di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze, si arricchisce di nuove collaborazioni e partnership come l'Associazione Aurora, I Bianchi di Santo Spirito, la Libreria Ta Ta Tà e l'Associazione Città Sostenibile.

"È davvero bello vedere tanti studenti, venuti nella nostra città per un'esperienza formativa, rimboccarsi le maniche e collaborare per mantenere decoro e bellezza. È importante sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto del bene comune, e questa iniziativa va indubbiamente in questa direzione", sottolinea la vicesindaca Alessia Bettini. “Un’occasione per fare rete con associazioni, istituzioni ed enti protagonisti della vita della città - conclude l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re - che si uniscono alle forze vive dei giovani studenti americani finalmente tornati a Firenze dopo lo stop della pandemia. Un modo per promuovere la cultura ambientale tra i nostri concittadini, temporanei ma pur sempre concittadini, e vivere insieme il centro storico”.