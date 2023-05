Studentati cercansi Ecco sedici soluzioni per risolvere la carenza di posti

FIRENZE

Il Comune di Firenze ha effettuato una mappatura di tutti gli immobili, pubblici ma anche privati, inseriti o che potrebbero essere inseriti nello strumento urbanistico in fase di approvazione con destinazione compatibile con la realizzazione di nuovi studentati. In totale si tratta di 16 immobili, per un totale di oltre 70.000 metri quadri di superficie utile lorda a disposizione. La mappatura è stata inviata dal sindaco Dario Nardella alla ministra per l’Università e la ricerca Anna Maria Bernini in modo modo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, di "contribuire a dare una risposta alle esigenze abitative della popolazione studentesca fiorentina attraverso la realizzazione di nuovi studentati promossi dal pubblico e quindi a prezzi accessibili".

"Ho rinnovato alla ministra Bernini la piena disponibilità dell’amministrazione comunale di Firenze a collaborare per individuare le migliori soluzioni possibili per reperire immobili pubblici e privati da destinare ad alloggi per studenti universitari - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Per questo, abbiamo effettuato una prima mappatura degli immobili privati e pubblici potenzialmente utilizzabili per questo fine e già inseriti nello strumento urbanistico con questo tipo di possibile destinazione. Su alcuni di questi immobili, come l’area dei Lupi di Toscana e l’area di San Salvi, abbiamo già avviato le procedure per realizzare 267 alloggi complessivi, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Azienda per il diritto allo studio della Regione Toscana. Vogliamo approfondire tutte le possibili strade per arrivare all’obiettivo di incrementare il numero di alloggi universitari in città".

Sono oltre 23mila gli studenti fuori sede dei circa 51mila iscritti all’università di Firenze. 10.500 arrivano da fuori Toscana, 3500 sono stranieri residenti all’estero, ma tavolta, la caccia al posto letto interessa anche i 9500 studenti che provengono da altre province della regione (escluso Prato, Pistoia e, ovviamente Firenze).

r.c.