Stretta anti velocità sulle strade. Ecco autovelox, t-red e telecamere. Nuovi agenti per la municipale

Nuovi ‘occhi elettronici’ per implementare ulteriormente la già ampia dotazione di telecamere ma anche nuovi ingressi di agenti di polizia municipale per il comando di Calenzano. E altri autovelox. Il tutto in chiave sicurezza stradale ma anche di controllo del territorio: "Ad agosto – sottolinea infatti l’assessore alla Polizia municipale Marco Venturini – sono arrivati due nuovi agenti, è prevista una mobilità a breve e una stabilizzazione di un tempo determinato. In totale a fine anno arriveremo a 18 dipendenti, comprese le due figure amministrative, e l’obiettivo è incrementare ulteriormente l’organico, compatibilmente con le risorse in bilancio. Verranno installate inoltre nuove telecamere di videosorveglianza in due aree su cui abbiamo avuto segnalazioni e richieste di maggior controllo, a Dietro Poggio e nella zona dei giardini del Nome di Gesù". Luoghi certamente non casuali: l’area del Nome di Gesù, ad esempio, per alcune auto date alle fiamme alcuni mesi fa, con relative proteste dei residenti nella frazione. Non si tratterà, però, dei soli dispositivi elettronici previsti: "Installeremo a breve – prosegue infatti l’assessore – anche un T-red all’incrocio tra via Puccini, via del Molino e via Larga, in prossimità del polo scolastico Mascagni, per garantire una migliore sicurezza stradale nella zona, non solo negli orari di entrata e uscita dalle scuole ma anche in quelli notturni, per scoraggiare comportamenti scorretti su una delle arterie principali cittadine. Proseguono intanto i servizi serali, due a settimana, fino a fine anno che puntiamo a proseguire anche nei mesi invernali".

Per quanto riguarda gli autovelox, invece, entro dicembre sarà installato un dispositivo, che rientra nel piano già autorizzato nei mesi scorsi dalla Prefettura, su via Dante Alighieri (direttrice teatro di incidenti mortali negli ultimi anni) in direzione Sesto Fiorentino. Intanto l’utilità del sistema di telecamere anche in chiave di ricostruzione degli incidenti o, addirittura, di fuga dopo aver causato un sinistro è dimostrata anche da esempi concreti.

"In estate – dice la comandante della polizia Municipale di Calenzano Maria Pia Pelagatti – è accaduto un caso eloquente: un uomo, in sella a una moto priva di targa, con passeggero a bordo, è fuggito all’alt della pattuglia ad alta velocità, con una guida pericolosa, ed è stato inseguito dalla pattuglia riuscendo però a dileguarsi in strade di campagna. Grazie alle telecamere è stato rintracciato il modello e la marca della moto e poi il proprietario che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per diverse violazioni. Il sistema di videosorveglianza è composto in totale da 65 postazioni e a breve passeranno alla competenza della Municipale anche le telecamere dei cimiteri comunali".