Street Art. Sempre aperto l’elenco per chi vuole un’opera

Street art, resta aperto l’elenco per i privati interessati ad avere un’opera. "Dopo gli interventi di Gucci sui muri di Art Lab – ha detto l’assessore alla cultura, Claudia Sereni – le opere di artisti importanti come Millo, James Boy, Ache 77, ExitEnter e Blue sui muri del Ginger, dopo tutto il lavoro capillare fatto da Skim sulle nostre scuole e sulle facciate dei circoli cittadini, in collaborazione con Rosso Tiziano, Scandicci è pronta per creare una rete di spazi pubblici e privati che si rendono disponibili ad accogliere artisti".