Street art per rigenerare gli spazi. La stazione cambia look con Mr G

L’arte come forza rigenerativa per trasformare spazi urbani anonimi. Succede alla stazione ferroviaria di Lastra grazie all’opera "Gli Ultrafiori - mettete dei fiori nei vostri piloni" realizzata dallo street artist Mr. G e curata dalla Street Levels Gallery di Firenze. L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di Met. Mr. G, con il suo tratto stilistico, ha creato sui piloni della fermata alcune forme morbide e fluide che lasciano spazio ad ampie campiture, esplosioni di colore dal carattere caldo e intenso che catturano l’attenzione. La palette cromatica utilizza principalmente tre colori: viola, rosa pesca e verde brillante, a cui si aggiunge l’immancabile nero a fare da sfondo. Un’alternanza armonica che riesce a trasformare uno spazio dalle architetture anonime, in un’area di bellezza e colore. Nell’opera "Gli Ultrafiori", nello stile decorativo tipico dell’artista, diventano forme che vanno oltre la semplice rappresentazione della natura, per coprirsi di una patina lisergica e visionaria. Queste forme, potenti e surreali, simboleggiano una natura energica e vigorosa capace di sostenere l’equilibrio terrestre, come un pilone supporta una struttura architettonica. Nelle aree urbane i fiori di Mr. G si manifestano come ultrafiori, elementi mostruosi che reclamano e gridano al mondo il loro bisogno di riappropriarsi dello spazio urbano, che gli è stato sottratto a favore del cemento.

Il titolo dell’opera "Gli Ultrafiori - mettete dei fiori nei vostri piloni" richiama la celebre espressione "Mettete dei fiori nei vostri cannoni", simbolo dei movimenti pacifisti degli anni ’60, dell’ideologia nonviolenta e della speranza per un mondo più pacifico. Con questo riferimento l’opera incita ed esorta a una rigenerazione urbana, che attraverso l’arte, trasformi spazi anonimi e fatiscenti in luoghi vitali e attrattivi, infondendo nuova energia, vitalità e cura al contesto cittadino.