Firenze, 16 gennaio 2020 - Fermato per un controllo della polizia municipale, intervenuta dopo che alcuni cittadini avevano detto di averlo visto mentre faceva il parcheggiatore abusivo chiedendo denaro agli automobilisti, è fuggito strattonando gli agenti, ma è stato raggiunto e bloccato. L'uomo, un 40enne straniero, è risultato vivere in Italia senza permesso di soggiorno e per questo è stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione, oltre che per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto a Firenze, nella zona di piazza della Libertà, mercoledì 15 gennaio.

