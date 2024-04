Strappa di mano il cellulare a un’anziana, fermato dai passanti e da un poliziotto libero dal servizio

Firenze, 22 aprile 2024 - Denunciato per aver strappato di mano il cellulare ad un’anziana. Un romeno di 33 anni, come ricostruito dalle volanti di via Zara, lungo viale Redi si è avvicinato ad una signora ultra-ottantenne e, ad un tratto, con un gesto repentino, le ha afferrato il polso, strappandole di mano lo smartphone. Il delinquente è poi scappato, ma le grida di aiuto della malcapitato fortunatamente non hanno lasciato indifferenti i passanti. Tra loro c’era anche un poliziotto libero dal servizio che, con l'aiuto anche di altre persone, è immediatamente intervenuto fermando l'uomo e allertando il numero d'emergenza 112. A seguito degli accertamenti di rito da parte della Polizia il maltolto è tornato nelle mani della legittima proprietaria, mentre il cittadino straniero, dopo essere stato sottoposto a fermo per identificazione, è stato denunciato per furto.