Gli stranieri in Toscana sono 424.000: ‘Arriveranno a 1 milione nel 2060’

Firenze, 10 aprile 2025 - I cittadini stranieri presenti in Toscana sono 424.000, l'11,6% della popolazione con una media italiana che si attesta all'8,9%. E con i 146.000 stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, sono 570.000 i residenti in Toscana che hanno un background migratorio, il 15,6% dei 3,7 milioni di abitanti. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del Rapporto 2024 sull'immigrazione in Toscana, redatto da un gruppo coordinato dall'Osservatorio sociale regionale e che è stato presentato questa mattina nella sede della presidenza della Regione.

Il 18% dei nati in Toscana è straniero e un quarto dei matrimoni che si celebrano ha almeno un componente straniero. Da oggi al 2060, senza gli stranieri, la Toscana perderebbe 1,4 milioni di abitanti ma, grazie agli stranieri, mantenendo il trend attuale la perdita sarà di circa 400.000 abitanti. Secondo il report gli stranieri, nei prossimi 35 anni, aumenteranno fino ad arrivare ad 1 milione. Il 46,5% degli stranieri residenti è europeo, la cui metà proviene da Paesi Ue: gli asiatici rappresentano il 30,5%, gli africani il 16,5%, gli americani il 6,5%.

Sono quasi 10.200 i richiedenti asilo in Toscana: il 18% è ospitato in strutture Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), mentre sono oltre 8.300 i migranti ospitati nei Cas (i Centri di accoglienza straordinari). I posti di accoglienza disponibili sono cresciuti di 85 unità raggiungendo i 1.874, I'80% dei quali in accoglienza ordinaria. La presenza femminile è quasi raddoppiata ed è al 15% e i beneficiari dell'accoglienza vengono soprattutto da Pakistan (16,4%), Nigeria (11,%) e Afghanistan (9,7%). La provincia toscana con più ospiti in strutture di prima accoglienza alla fine del 2024 è Firenze, con 2.062 ospiti, seguita da Siena con 1.123 e Pisa con 976.