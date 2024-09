Strade, vie e piazze: cambio di look. Otto milioni per riqualificare il centro

Piazza Vittorio Veneto, piazza Ginori, via Cavallotti, via Verdi e via Dante Alighieri si rifaranno il look grazie a un investimento di 7,7 milioni di euro per la riqualificazione del centro cittadino. Col via libera della giunta al progetto di fattibilità tecnica ed economica, con un mix tra risorse comunali e finanziamenti regionali nell’ambito del programma Fesr 2021-2027, il restyling delle piazze e via del cuore di Sesto è strettamente collegato agli interventi che stanno coinvolgendo il palazzo pretorio e l’ex Lucciola, ma anche in vista dell’arrivo della linea tramviaria, che rivoluzionerà profondamente piazza Lavagnini.

"I lavori su Lucciola e il Pretorio puntano sulla contemporaneità e nuove esigenze di chi a Sesto vive, lavora, studia – sottolinea il vicesindaco Claudia Pecchioli -. Anche l’arrivo della tramvia ci impone di ripensare il centro in maniera complessiva. Grazie ai percorsi di partecipazione svolti negli ultimi anni, a partire da Vivere Sesto conclusosi nel 2023 e focalizzato proprio sul centro della città, grazie agli stimoli e alle indicazioni emerse da parte dei cittadini e dei commercianti, con questo progetto faremo del centro un vero e proprio ‘cuore verde’ della nostra città".

Tutti gli interventi, promette l’amministrazione, puntano infatti sul verde, con nuovi alberi e aiuole in tutte le strade e le piazze coinvolte. I tipi di piante saranno scelte in base alla loro efficacia nell’assorbimento dei gas clima-alteranti e di contrastare dunque le isole di calore. Nello specifico, piazza Ginori, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi saranno oggetto di interventi di profonda manutenzione dell’esistente, con il ripristino delle pavimentazioni e degli arredi. In piazza Vittorio Veneto verrà recuperato il disegno storico e esteso il perimetro "adottando accorgimenti per favorirne un uso flessibile anche per eventi" dice Pecchioli.

Dopo il via libera della giunta, va avanti la progettazione, "sempre confrontandoci con gli enti, con i commercianti e la cittadinanza per arrivare a un disegno rispondente alle aspettative e alle necessità della città. Si tratta di un progetto ambizioso e importante - conclude Pecchioli - Negli anni passati il nostro centro ha conosciuto profonde trasformazioni per quanto riguarda il suo tessuto economico e la sua fruizione. E’ arrivato il momento di dare un nuovo volto alle sue piazze e strade"