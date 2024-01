Piano “Strade sicure”, in arrivo 60 militari in più a Firenze

Firenze, 19 gennaio 2024 – In arrivo a Firenze altri 60 militari destinati, insieme alle forze di polizia, a presidiare la stazione ferroviaria per garantire maggiore sicurezza in città. La notizia arriva dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, che ha annunciato a livello nazionale il rafforzamento del piano “Strade sicure”. Salgono così a 144 le unità operanti nel capoluogo. Altri militari sono stati assegnati alle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Bari e altre, per un totale di 6.800 in più.

''Il significativo incremento della aliquota di militari sul territorio nazionale – ha detto il ministro – è il segnale concreto dell'attenzione che il Governo sta rivolgendo alle richieste di maggiore vigilanza e prevenzione nelle nostre città”. Piantedosi ha anche sottolineato ''l'impegno dell'Esecutivo, sin dal suo insediamento, per incrementare le assunzioni nelle forze di polizia, che sta consentendo una significativa inversione di tendenza rispetto all'aggravamento delle carenze in organico registrato negli anni precedenti''.

"Un'operazione di sicurezza e legalità possibile anche grazie all'impegno della Lega. Buon lavoro a tutte le donne e tutti gli uomini che saranno impegnati a difesa dei cittadini, e grazie per quello che farete", ha commentato in un post su X il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Nardella: “Grazie, ma servono anche più forze dell'ordine”

Bene l'arrivo dei 60 militari per 'Strade Sicure'. “Li avevamo chiesti e ringrazio il ministro Piantedosi”, è stato il commento del sindaco Dario Nardella. “Però occorrono anche forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza perché sono loro quelli più adatti ed efficaci a contrastare scippatori, rapinatori e spacciatori».