Strade sicure, il Comune accelera. Maxi piano contro buche e dissesto

Buche e avvallamenti a volti anche molto evidenti sulle strade: croce senza delizia per chi viaggia in auto o, peggio, sulle due ruote. Ostacoli che rappresentano anche un pericolo vero oltre che un disagio per chi si trova alla guida e, spesso, sono al centro di proteste puntuali e richieste di intervento.

Proprio con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e qualità delle infrastrutture il Comune di Impruneta sta continuando il programma di lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade e dei camminamenti sul territorio comunale. Gli interventi, che riguardano tratti di pavimentazione stradale che necessitavano di interventi urgenti, si concentrano in particolare su alcune delle principali vie del territorio che sono molto battute.

In dettaglio, i lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione in diversi tratti: nel pacchetto di lavori è compreso a Tavarnuzze, un tratto di via Buozzi, un tratto di via di Vittorio, compreso il ponte sulla Greve, e un tratto di via della Resistenza di fronte a Piazza Don Chellini. A Impruneta sarà invece interessato dagli interventi il tratto di via Sorelle Alberti. L’amministrazione comunale ha stanziato una somma di circa euro 50mila per il finanziamento di questi interventi che rientrano nel piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Un ulteriore intervento è stato effettuato da Publiacqua, che ha provveduto a proprie spese all’asfaltatura della Piazzetta di via Montecchio.

Tasselli di un piano che ha già preso il via in passato con una serie di interventi già realizzati sia per opere urgenti che programmati. In generale i lavori riguardano arterie con maggior volume di traffico e quindi più sottoposte a danneggiamenti ma spesso rispondono a richieste puntuali dei cittadini.