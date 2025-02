Strade non illuminate. Cittadini in protesta

C’è un problema di illuminazione pubblica in collina. Tra lampioni che non funzionano e una rete che dovrebbe essere ampliata, sale la protesta dei cittadini. Un gruppo chiede udienza da fine 2023 per la mancanza di sostituzione dei lampioni mancanti o danneggiati in via San Martino. Erano previsti lavori di sostituzione dei punti luce, alcune zone sono state coperte, ma in questa strada li stanno ancora aspettando. Tra pec e incontri con gli amministratori (precedenti) sono passati i mesi, ancora oggi i residenti non sanno se e quando arriverà la luce. Intanto a San Martino continuano a verificarsi furti e vandalismi alle auto, con i malviventi che approfittano proprio delle zone buie. La questione è diventata politica con il consigliere di opposizione Massimo Grassi che ha presentato un atto per chiedere conto della mancata installazione di San Martino, ma anche per avere la pubblica illuminazione lungo via del Canto alle Gracchie, in corrispondenza delle località ‘Il Prata’; ‘Palazzaccio’ e ‘Buon Riposo’ in questi agglomerati urbani mancano i lampioni e la pericolosità della strada di collegamento con la provinciale empolese suggerisce invece di illuminare la zona dove persone attraversano, o si muovono con non poco rischio.

Insieme alla videosorveglianza, la pubblica illuminazione è uno dei deterrenti più importanti contro la criminalità, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione ai furti in appartamento e ai vandalismi. Ma non bisogna dimenticare anche la sicurezza stradale, visto che nonostante su via del Canto alle Gracchie, ci sia limite di velocità di 50 km orari, le auto sfrecciano a tutto gas.

F.M.