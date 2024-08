Strade in collina, al via i maxi lavori d’asfaltatura

L’area collinare sarà interessata, nei prossimi giorni, da una serie di interventi per il ripristino dell’asfalto che comporteranno anche una serie di divieti.

Dal martedì a venerdì 13 settembre i lavori di riasfaltatura interesseranno, in particolare, via di Malafrasca, via della Topaia e via della Castellina in diverse fasi. Da martedì 27 al 4 settembre, dalle 8 alle 18, in via di Malafrasca, nel tratto compreso tra via di Ruffignano e via della Topaia, e in via della Topaia, nel tratto compreso tra via di Malafrasca e via della Covacchia, saranno in vigore il divieto di sosta e di circolazione veicolare.

Dal 4 al 13 settembre i lavori interesseranno via della Castellina, nel tratto compreso tra via della Topaia e via di Castello, dove saranno istituiti il divieto di sosta e di transito con valenza dalle 8 alle 18.

Divieti in ponte e modifiche alla sosta e circolazione, nei prossimi giorni, anche per l’area di Querceto: in particolare da lunedì 26 a venerdì 6 settembre via del Ghirlandaio sarà interessata da alcuni interventi sulla rete idrica per il rinnovo dell’acquedotto a cura di Publiacqua che comporteranno variazioni della viabilità.

In particolare, nel tratto di via del Ghirlandaio compreso tra via Stefani e il civico 30 di via Capponi, dalle 8,30 alle 17,30, saranno in vigore il divieto di circolazione e di sosta su entrambi i lati della strada. Saranno inoltre istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Stefani, sul lato dei civici pari tra il numero 14 e il numero 16, in via del Cuoco angolo via Biancalani sul lato dei civici dispari e in via Filzi, sul lato dei civici dispari in prossimità dell’incrocio con via del Cuoco.