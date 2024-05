Storia romana . Jacopo Lampeggi premiato per la tesi

Un giovane mugellano insignito di un prestigioso riconoscimento accademico. Si tratta del 31 enne vicchiese Jacopo Lampeggi, studioso di storia romana. A lui è stato conferito il Premio Nazionale della Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana 2023, per la sua tesi di dottorato su "Viri Perfectissimi. Nascita e affermazione di un’aristocrazia equestre da Marco Aurelio a Costantino unico imperatore (169-324 d.C.)". Si tratta di un premio nazionale, per il quale le tesi sono state giudicate in base a contenuto e fruibilità. La sua, risultata vincitrice, ha ottenuto un contributo per la pubblicazione. Per il suo lavoro Jacopo ha studiato questi membri dell’ordine equestre, che si sono poi trasformati in una élite amministrativa. Jacopo, che ha iniziato il suo dottorato nel 2019, lo scorso Gennaio è diventato assegnista in Storia all’Università di Torino, città nella quale ora vive.