Storia di Fiesole. In arrivo la mostra in sala Basolato

Da oltre venti anni si ritrovano per ricordare l’infanzia trascorsa a Fiesole del tempo che fu, quando il ricamo e la lavorazione della paglia davano da mangiare a tante famiglie; latte e verdura si compravano dagli ambulanti sottocasa e per guardare la tv l’appuntamento era al bar. Questi ricordi privati, raccolti rovistando fra soffitte e cantine da un affiatato gruppetto di abitanti o ex abitanti delle tre aree Mura Etrusche , Sant’Anna e Creanzi , saranno esposti nella mostra "Venti anni di vita fiesolana 1950-1970", che aprirà i battenti sabato primo febbraio nella Sala del Basolato di piazza Mino. Fra i pezzi forti il gonfalone realizzato dalle ricamatrici della Manifattura Marchini per la Filarmonica e una originale piantina del centro di Fiesole, che al periodo contava 93 esercizi pubblici, con l’esatta collocazione dei locali e le attività svolte.