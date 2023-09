Stop ai mezzi pesanti dal centro. Divieti contro i ’furbetti’ dell’A1

Stop ai mezzi pesanti nell’area residenziale del capoluogo. Il Comune di Calenzano ha infatti avviato l’iter per la creazione della Ztl merci incaricando la polizia municipale a chiedere l’autorizzazione al ministero per il provvedimento previsto nel piano della mobilità sostenibile e nel piano urbano del traffico. Il progetto prevede 17 varchi con telecamere che possano verificare se i veicoli in ingresso siano autorizzati. Lo strumento individuato per fronteggiare la problematica del passaggio dei mezzi pesanti, è l’istituzione di una zona a traffico limitato merci che include tutta la viabilità interna all’anello di circolazione: in quest’area è previsto il divieto di transito a mezzi pesanti che non effettuino operazioni di caricoscarico presso aziende collocate all’interno e divieto di sosta notturna per mezzi pesanti che, entro le 12 del giorno successivo, non effettuino caricoscarico in aziende del luogo.

"Con la Ztl merci – commentano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alla Mobilità Alberto Giusti (foto) – vogliamo liberare le strade cittadine dal traffico pesante e dalla sosta irregolare dei camion, molti dei quali lo attraversano solo per ridurre le percorrenze autostradali. In questo modo saranno mitigati i rischi di incidenti, avremo benefici sulle emissioni e aumenterà la qualità della vita per molte zone fortemente percorse dal traffico pesante".

S.N.