Stop ai colpi di calore sul posto di lavoro

Una campagna di sensibilizzazione per contrastare il rischio da colpo di calore durante il lavoro, rivolgendosi a tutte le 2160 imprese edili, attualmente attive nel territorio della città metropolitana di Firenze. A lanciarla la Fillea Cgil di Firenze. Allo stesso tempo, spiega una nota, il sindacato si è rivolto agli organi ispettivi dell’Asl Toscana centro e all’ispettorato territoriale del lavoro di Firenze, ai due comitati tecnici paritetici con i loro servizi di consulenza tecnica alle imprese, alle associazione degli Rlst chiedendo loro di attivarsi in una campagna straordinaria di sensibilizzazione, di monitoraggio, di controllo e conseguentemente di repressione di quelle violazioni alle norme per il contrasto al colpo di calore. Dalla Fillea anche un appello alle parti sociali dell’edilizia e non solo, per lavorare insieme, ognuno per il proprio ruolo e funzione alla riduzione del rischio lavorativo da esposizione alle alte temperature.