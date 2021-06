Firenze, 7 giugno 2021 - "Aiuterò i ristoratori in difficoltà con una Fondazione che li sosterrà". L'annuncio via Instagram è di Sting. Il celebre cantautore, produttore di vino e olio in Toscana nella sua Villa Il Palagio nel Valdarno Fiorentino, ha annunciato un progetto concreto per il mondo della ristorazione.

Fiaccato da questi mesi difficilissimi del covid, che hanno visto la categoria protestare a più riprese anche in forma particolarmente eclatante, con scontri di fronte al Parlamento e blocchi autostradali. L'annuncio della Fondazione, che si chiamerà "Every breath you take" come la celebre canzone dei Police, è stato dato proprio da Villa Il Palagio nell'ambito della Win Race 2021, una manifestazione ciclistica non competitiva partita da San Marino e che si è conclusa proprio a Villa Il Palagio.

Nelle prossime settimane, ha spiegato Sting, saranno illustrate più nel dettaglio le finalità e le iniziative della Fondazione. La manifestazione ciclistica da San Marino a Figline Valdarno ha visto la partecipazione anche della squadra professionistica di ciclismo della Vini Zabù.