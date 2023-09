Steve McCurry a Firenze, una Lectio Magistralis per i Bambini

In occasione della mostra ‘Steve McCurry Children’, oggi alle 18, il Museo degli Innocenti di Firenze ospita la lectio magistralis del grande fotografo americano. McCurry parlerà di bambini, infanzia, di lavoro minorile, di diritti negati come anche della scolarizzazione e dell’importanza delle relazioni che si costruiscono in questa fase delicata della vita.