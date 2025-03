Stasera in scena ’Ciarlatani’ con Silvio Orlando. Satira sul mondo artistico e riflessione sul successo

Stasera (ore 21) al TeatroDante Carlo Monni va in scena ’Ciarlatani’ di Pablo Remón (traduzione italiana di Davide Carnevali) con Silvio Orlando e con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi. "’Ciarlatani’ è una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi. Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione" dice il drammaturgo Remón. La storia: Anna è un’attrice di teatro la cui carriera è in declino mentre Diego è un regista affermato di film commerciali. Entrambi stanno attraversando una crisi personale e le loro storie sono collegate da una figura comune: il regista cult degli anni ‘80 Eusebio Velasco, padre di Anna e maestro di Diego, scomparso e isolato dal mondo.