Firenze, 27 agosto 2021 - Sull'accesso allo stadio Franchi in questa nuova stagione così condizionata dalle norme anti covid abbiamo ricevuto molte domande alla linea whatsapp della redazione (3316121321). Ecco le nostre risposte.

Volevo sapere (ho più di mille euro di voucher) se posso aspettare il prossimo anno per sfruttarlo quando ci saranno di nuovo gli abbonamenti oppure scade in questo campionato?

Secondo quanto emerso dalla normativa nazionale, è stata prorogata la validità dei voucher intanto per questo campionato. Eventuali ulteriori estensioni saranno comunicate sulla base della direttiva nazionale.

Per bambino 12 anni serve il tampone per lo stadio? Lui ha già fatto prima dose di vaccino ma non sono passati i 15 giorni. Basta per caso mostrare che lo ha fatto?

I bambini entro i 12 anni, da normativa nazionale, non devono esibire tampone né green pass.

I biglietti per sabato sera si possono acquistare solo online?

Sì, può essere utilizzata la piattaforma “acquisto biglietti” sul sito ufficiale di Fiorentina - e nel caso non ci sarà commissione di 1,50 € da pagare - oppure attraverso TicketOne.