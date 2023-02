Spunta un prof testimone "Ho visto come tutto è iniziato"

di Stefano Brogioni FIRENZE "Lavoro da molti anni al Michelangiolo ma non voglio che esca il mio nome. Sabato mattina stavo entrando a scuola e ho visto quello che è successo". E’ un insegnante, che chiede l’anonimato "perché il clima è molto politicizzato in quella scuola", a raccontare come si sarebbe accesa la miccia, tra rossi e neri. "C’era questo volantinaggio dei ragazzi della destra, sono usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato ad insultarli e strappare i volantini. Hanno tirato delle spinte e a quel punto quelli di Azione Studentesca hanno cominciato a picchiare. E sicuramente hanno esagerato". Il prof ammette anche di non essere intervenuto, per gli stessi motivi per cui preferisce non palesarsi con nome e cognome: "Sto bene in quella scuola e vorrei continuare a lavorarci senza problemi", si giustifica ancora. Intanto, non si fermano le indagini della digos, che stanno approfondendo anche il precedente del Pascoli, accaduto il 9 febbraio, alla vigilia delle manifestazioni delle Foibe. Non ci sarebbero immagini, di un episodio dai contorni molto nebulosi, e la denuncia tardiva dei fatti, tornati d’attualità soltanto dopo la violenza di via della Colonna, non aiuta. Tornando a sabato, ci sono i fascicoli aperti presso le procure (ordinaria e dei...