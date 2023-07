Spugne fritte letali per cani a Firenze: allarme ai giardini di Coverciano

Segnalata la presenza di spugne fritte – potenzialmente fatali per i cani – nei giardini vicino alla Lidl di Coverciano, tra via Gabriele D’Annunzio e via Napoleone Bonaparte. Il tam tam sui social ha allarmato tanti abitanti del quartiere, proprietari di cani e abituali frequentatori del giardino. Una foto ha scatenato il panico e le segnalazioni si sono moltiplicate. Si raccomanda la massima attenzione. Le spugne fritte – lasciate nel verde da qualche vigliacco – sono pericolosissime. Sono potenzialmente micidiali perché, dopo essere state insaporite dalla cottura nell’olio, diventano molto appetitosa non solo per i cani ma anche per i gatti. Nonché un pericolo per i bambini che potrebbero toccarle e ingerirle.

Una volta ingoiate, quando arrivano nello stomaco dei cani, si gonfiano portando alla morte dell’animale tra atroci dolori.