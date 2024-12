Sprint passerella Compiobbi-Vallina. C’è il bando per completare i lavori

Sebbene con due mesi di ritardo, alla fine il bando per completare la passerella Compiobbi-Vallina è arrivato. La documentazione è stata pubblicata in questi giorni sul sito della Città Metropolitana, ovvero dell’ente capofila del progetto che prevede la costruzione di un ponte ciclopedonale fra le due sponde dell’Arno e che coinvolge i Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli.

Salvo intoppi nell’assegnazione dell’appalto alla ditta, quindi, l’avvio dei lavori potrebbe avvenire, il condizionale resta quantomai d’obbligo, per la prossima primavera/estate, così come previsto da quando riferito in più occasioni da Tommaso Manzini, vicesindaco e assessore con delega ai lavori pubblici per il Comune di Fiesole, che dal suo insediamento segue la vicenda insieme ai responsabili di Città Metropolitana. Come è noto la realizzazione di quest’opera, finanziata dal ’Bando Periferie’ del governo Renzi nel 2016, per cui la Città Metropolitana di Firenze ha stanziato 1,8 milioni di euro, avrebbe dovuto concludersi nell’agosto 2023. Tuttavia, a causa di ritardi e inadempimenti ora l’opera è ferma e il contratto con la ditta incaricata è stato revocato lo scorso giugno, dopo l’ennesimo rinvio della costruzione. Le domande di partecipazione alle nuova aggiudicazione si raccolgono entro il 17 gennaio. Passati i tempi tecnici per le verifiche, il vincitore della gara potrà quindi iniziare i lavori, che ricordiamo sono stati fermati a opera appena iniziata.

La passerella ciclopedonale Compiobbi-Vallina ha una lunghezza di 140 metri, di cui 100 sull’alveo. Le rampe d’ingresso sono in p. Mazzini a Compiobbi e da Vallina, via di Compiobbi (chiamata così anche se siamo Bagno a Ripoli). Fondi stanziati: un milione e 800mila euro che potrebbero però non bastare a causa dei rincari dei materiali registrati in questo periodo.

Daniela Giovannetti