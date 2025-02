Sprint Fiammetta Ferm. Show al "Premio Iglavi"

Trotto protagonista all’ippodromo fiorentino ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Nel Premio Iglavi (montepremi euro 6.600) sono scese in pista otto femmine di discreta qualità vincitrici da 5.000 a 20.000 euro. La favorita Freccia Killer Gar, condotta da Roberto Vecchione, scattava in testa in 13.2 davanti a Ferdifan, Fiore Cla e Fly To Check e come in un Gran Premio sparava parziali bollenti, superando i 400 in 27.4, i 600 in 42.2 ed il km in un clamoroso, quanto inutile 1.11.6. Fiammetta Ferm avanzava in terza ruota mentre la battistrada piazzava altre due frazioni veloci in 14.3 e 14.9.

In retta d’arrivo Freccia Killer Gar entrava esausta e Fiammetta Ferm con Antonio Greppi andava a vincere superandola in 1.12.9 di media al km. Ottima terza Fly To Check in 1.13.2 con Simioli, su Follia Wind in 1.13.4 e Fiore Cla 1.13.5. Per Fiammetta Ferm, figlia di Tuonoblù Rex, si tratta della quarta affermazione in carriera per i colori di Manuela Monelli. Quota vincente di Fiammetta Ferm euro 5,62, allieva di Michela Racca.

F. Que.