Sportello badanti Tra domanda e offerta incrocio di solidarietà

Andrea ha 67 anni. Dopo un periodo di ospedalizzazione, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti nella sua quotidianità cambiata per le difficoltà motorie. La figlia Giulia ha cercato una persona affidabile. "Avevo paura: non mi entusiasmava di scegliere a scatola chiusa magari con un annuncio online". Irma ha 37 anni, lavora nel campo dell’assistenza dal 2009, quando è arrivata dal Congo: in Italia ha conseguito il diploma di operatore sociosanitario. Sia Giulia che Irma, per motivi opposti, hanno contattato lo "sportello badanti" del Comune, gestito da Coop21. Si sono incontrate e piaciute. "Irma – racconta Giulia – ha messo subito a proprio agio babbo, alternando l’assistenza a momenti ludici come una persona di famiglia". "Mi sono sentita subito accolta – dice Irma – . Dopo un mese di lavoro, già vedo miglioramenti fisici nel signor Andrea: abbiamo iniziato a fare brevi passeggiate". In 15 giorni grazie allo sportello badanti, domanda e offerta di lavoro si sono incontrate proficuamente. In 50 hanno usufruito del servizio solo nel 2022, la metà ha assunto la persona adatta alle proprie esigenze nell’elenco che ora conta 37 lavoratori. "Di fronte a una popolazione sempre più anziana – sottolinea il sindaco Giulia Mugnai – dal 2019 investiamo su un servizio che aiuti chi cerca lavoro e supporti le famiglie nella selezione di personale qualificato". Info: 345.5678449.

Manuela Plastina