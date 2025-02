Bagno a Ripoli, nuova sede ed orario per lo sportello Alia

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 febbraio 2025 - Alia Multiutility informa in una nota che dalla prossima settimana lo sportello al pubblico nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze) si trasferirà in una nuova sede. L’ Infopoint e Ufficio Tari saranno spostati presso la sede della Croce d’Oro a Ponte a Ema ed attivi dal prossimo 20 febbraio, con un nuovo orario di apertura al pubblico.

Lo sportello, in via Longo 1, sarà aperto ogni giovedì mattina (in orario 09-13) per ritirare il kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti (sacchi e contenitori), richiedere informazioni sui servizi e sui ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti ed effettuare segnalazioni.

Nella mattina del sabato (in orario 09-13) oltre al ritiro delle attrezzature e materiali per la differenziata, richiedere informazioni, fare segnalazioni, sarà anche possibile gestire pratiche Tari, come attivazioni, subentri, cessazioni di utenze. Alia informa che giovedì 27 febbraio gli uffici di Via Longo, a Ponte a Ema, resteranno chiusi al pubblico per motivi tecnici.

Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lun al ven. ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30.