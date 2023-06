Sport nelle scuole, ecco il bando

L’amministrazione calenzanese lancia un bando per raccogliere adesioni al progetto "Crescita consapevole Sportiva" per gli anni scolastici 20232024 e 20242025. L’invito è rivolto alle società sportive del territorio comunale che saranno coinvolte all’interno delle scuole dell’Istituto comprensivo di Calenzano per realizzare obiettivi di avvicinamento alla pratica sportiva "come stimolo a un sano stile di vita e allo sviluppo dell’autonomia e della libera espressione della personalità". I soggetti interessati dovranno presentare domanda di adesione entro il prossimo 30 giugno utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune. La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] . I moduli da presentare si trovano in rete civica.