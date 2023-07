Sport Gestire una società I dirigenti vanno a lezione

Nasce ‘360 sfumature di sport’, il progetto che dà voce e supporto alle società sportive del nostro territorio. A crearlo è Fabio Giorgetti, presidente commissione sport del Comune di Firenze e a presentarlo è sceso in campo il sindaco Dario Nardella. "Lo sport deve riuscire ad avere la dignità, l’importanza e l’autorevolezza - afferma Giorgetti - che merita da parte di tutti. Siamo partiti da questa base per dar vita a progetti territoriali anche di respiro nazionale, con la finalità di affrontare e cercare di risolvere le difficoltà che tutti i giorni si trovano ad affrontare presidenti e dirigenti dei vari club. Ad oggi sono state rilevate più di 2.000 società del comprensorio fiorentino come presenza ai vari eventi organizzati che fanno parte degli Stati Generali delle società sportive".

Inoltre Giorgetti tiene a precisare cosa concretamente verrà fatto: "Il progetto 360 sfumature di sport prevede, in particolare, la visita in ogni impianto sportivo del territorio da effettuarsi con un apposito calendario il sabato mattina e la creazione di uno sportello professionale online gratuito in sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ed ancora, la formazione continua gratuita su temi di interesse quali: la riforma dello sport, il marketing e le sponsorizzazioni, della finanziabilità delle opere di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione".

"C’è stata una riforma della legge in tema di riorganizzazione delle società sportive molto impattante - spiega il sindaco Nardella - e che ha riguardato anche i contratti di lavoro. Abbiamo pensato, attraverso la Commissione sport di fornire a tutte le società sportive un supporto dal punto di vista della consulenza e dell’affiancamento per affrontare, nel migliore dei modi, questa grande rivoluzione normativa. È complicato per una società dilettantistica affrontare tutte le difficoltà burocratiche, gli aspetti fiscali, le nuove norme e fare i nuovi contratti per il professionismo sportivo. Per questo abbiamo avuto il supporto degli ordini professionali: quello dei commercialisti e quello dei consulenti del lavoro. Questo ci permetterà di avere un servizio anche con ore di formazione per la contrattualistica".

Francesco Querusti