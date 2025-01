Sport, ecco i corsi comunali

A tutto sport a Bagno a Ripoli con l’apertura delle domande per partecipare ai corsi comunali da fine mese fino a maggio. Ci son possibilità per tutti i gusti e le età, dallo yoga e pilates all’atletica per bambini, dai corsi di posturale e ginnastica per anziani all’attività corporea per i più piccoli.

Le iscrizioni potranno essere effettuate solo online su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Sempre sul fronte sportivo, aperte anche le iscrizioni per il 44° Trofeo dell’Us Nave e 7° Scalata al convento dell’Incontro. Domenica 26 gennaio la podistica di carattere regionale prevede quattro gare competitive e non competitive sulle colline ripolesi. In programma anche la ecopasseggiata ludico motoria aperta anche ai meno allenati lungo gli argini dell’Arno per una distanza di 6 km. La partenza per tutti i percorsi sarà dalla palestra della scuola Botticelli in via Gran Bretagna alle 8,45.

Ma.Pl.