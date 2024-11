Sport e inclusione. Ecco i contributi alle associazioni

Via al bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive. Per ricevere i fondi, relativi all’attività svolta nel 2024, serve essere un’organizzazione non costituita in forma societaria e priva di scopo di lucro; essere una sezione locale di un’organizzazione a rilevanza sovra comunale, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio comunale; essersi costituita in data antecedente al 1° gennaio 2023. Il contributo, previsto per l’attività ordinaria svolta a favore della collettività, viene assegnato nella misura pari al 30% delle risorse disponibili per l’ambito sportivo e non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo presentato.