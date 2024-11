Sport e disabilità Fiorenza Wheelchair ha il suo pulmino

Una giornata per festeggiare, ringraziare e mostrare la bellezza e il valore di uno sport che può essere praticato anche da giovani atleti con ridotta capacità motoria. Stamani dalle 12,30, in tanti si ritroveranno a Firenze presso la Palestra Gramsci – Istituto Alberghiero Saffi, via del Mezzetta 13 per celebrare l’ASD Fiorenza Wheelchair Hockey, squadra fiorentina di hockey in carrozzina elettronica, nata nel 2018, che organizza un momento di ringraziamento per mostrare alla città il pulmino attrezzato ricevuto in dono, frutto di tanta solidarietà da ascrivere in particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e all’ associazione Firenze con Te Odv.

Il mezzo già in uso da agosto scorso garantisce trasferte autonome, sicure e confortevoli. Con il pulmino nuovo, accanto agli atleti, possono infatti viaggiare le preziose carrozzine speciali ribassate e potenziate che si muovono alla velocità di 15Km/h ed hanno un peso di 100 kg ciascuna.

Ad organizzare l’appuntamento di oggi l’Asd Fiorenza Wheelchair Hockey e Firenze con Te Odv, con in testa il suo presidente Marco Viani. "Il pulmino - costato 75mila euro - consente ai ragazzi della Fiorenza Wheelchair Hockey di sostenere autonomamente ogni trasferta in città come Ancona, Treviso, Venezia, Modena e molte altre ancora, per la loro partecipazione al campionato nazionale di questo sport chiamato Powerchair Sport, sport affiliato alla Federazione italiana paralimpica powerchair sport, federazione che fa parte del Cip, Comitato italiano paralimpico": spiega Marino Brancaccio, presidente della Asd Fiorenza Wheelchair Hockey. Il pulmino ha accompagnato gli atleti già in diverse trasferte su e giù per l’Italia andando con tappe a Milano, ad Ancora, a Massarosa. L’Asd Fiorenza Wheelchair Hockey, ad agosto 2025, parteciperà addirittura ad uno dei tornei internazionale più prestigiosi al mondo andando ad Eindhoven nei Paesi Bassi dove nasce il Powerchair Hockey. Ci arriverà con il suo nuovo pulmino.