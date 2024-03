Spini e Galdo i vicepresidenti. Il rebus Fuortes

In attesa che dal ministro Gennaro Sangiuliano arrivi la nomina per il nuovo sovrintendente, intanto il Maggio Musicale ha almeno due vicepresidenti. Ieri il Consiglio di indirizzo della Fondazione si è riunito nuovamente, dopo la seduta di giovedì, per designare Valdo Spini vicepresidente vicario (nella foto) e Gennaro Galdo come secondo vicepresidente dell’ente lirico. Il primo siede nel consiglio in rappresentanza della Regione, l’altro del ministero della cultura. Durante la votazione, secondo quanto appreso, Spini e Galdo si sono astenuti, mentre gli altri componenti hanno votato compatti. La modifica dello statuto dell’ente lirico, necessaria per procedere all’introduzione di un secondo vicepresidente, era stata approvata nella riunione di giovedì.

Il ministero della cultura ha accolto la proposta di modifica statutaria nel giro di ventiquattr’ore e di conseguenza il consiglio convocato d’urgenza dal sindaco e presidente del teatro, ha votato all’unanimità la proposta portata da Nardella: vicepresidente vicario (che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento) Valdo Spini e vicepresidente (che sostituisce presidente e vicario) Gennaro Galdo.

A quest’ultimo su proposta del sindaco il consiglio ha affidato la delega alle relazioni con il governo. "Ringraziamo Spini e Galdo per la loro disponibilità - è stato detto alla fine dell’incontro –. Ora l’assetto della squadra è definito e siamo tutti desiderosi di metterci al lavoro per il nostro teatro". Al tavolo manca solo l’atteso sovrintendente Carlo Fuortes.