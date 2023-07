Spiezia nuovo procuratore I magistrati di Area "preoccupati" "Non ha mai avuto incarichi direttivi"

I magistrati toscani che si riconoscono in AreaDG "esprimono preoccupazione" per la vicenda che ha portato alla nomina del procuratore della Repubblica di Firenze, Filippo Spiezia, scelto dal Csm il 5 luglio scorso con 15 voti, tanti quanti quelli raccolti dall’altro candidato, Ettore Squillace Greco.

"Un’ampia maggioranza di componenti togati di Magistratura Indipendente e di componenti laici - spiegano le toghe di Area democratica per la Giustizia - ha sostenuto in modo compatto il candidato poi eletto, senz’altro di notevole esperienza e professionalità’, ma che non ha mai ricoperto incarico direttivo e da molti anni è lontano dalla giurisdizione di merito. Alla fine, è stato decisivo il voto del vice presidente Fabio Pinelli".