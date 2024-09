Specialità in tavola. Dal tartufo al fritto le sagre sono servite

Fine settimana ricco di sagre e feste all’insegna di buona cucina, divertimento e aspetto sociale. A Villa Poggio Reale di Rufina c’è la festa sul tema ‘Salute, sport e solidarietà’: oggi alle 15,30 convegno progetto ’Sindrome da fragilità degli anziani’ con Asl, Cgil-Spi e Comune. Domani stand Misericordia, open day volley, apericena e danza, alle 22 musica con dj. Domenica pranzo di solidarietà con eventi e stand nel parco. Sempre a Rufina domani sera e domenica a pranzo e cena c’è la ‘Sagra del Cacciucco e dei Gamberoni alla griglia’ con specialità a base di pesce. Il menù prevede piatti di pesce con antipasti, primi, cacciucco senza spine, gamberoni alla griglia, frittura di calamari e gamberetti, con vini della zona. Tradizionale ‘Sagra del Tartufo’ al Girone, aperta tutte le sere fino a domenica 29 settembre. Nel menù della sagra spiccano sformato di funghi con salsa al parmigiano e tartare di manzo, burrata come antipasti; tagliolini, lasagne, pappa al pomodoro e tortelli come primi; bistecca, hamburger, baccalà al vapore, uova al forno come secondi e anche la pizza. La cena è prevista in due turni: alle 19,30 e alle 21,15, prenotazione consigliata (tellefono 3314480285 ore 16-18 o sul sito internet). A San Donnino ecco la curiosa ‘Sagra della pecora e della pizza’ da oggi a domenica alla Fratellanza Popolare.

Doppio appuntamento con la ‘Festa della birra’ alle Sieci e a Sagginale con ottima gastronomia bavarese, buona musica e l’occasione di passare una bella serata insieme. Sempre dedicata alla ’bionda’ è ’Septembier’, festa della birra e specialità bavaresi a Barberino Val d’Elsa fino a domenica. Altro evento di rilievo è la ‘Sagra della schiacciata’ prevista domenica nel paese di Bivigliano. Durante la giornata degustazioni di tutti i tipi di schiacciata e tanti stand ed iniziative legate al territorio. Infine, la Fratellanza Popolare Caldine propone la sagra del fritto per tutto il fine settimana. L’appuntamento è, dalle 19,30 ai Giardini del Sole, in via del Bersaglio, di fronte alla sede della Fratellanza.

Francesco Querusti