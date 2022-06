Spari nel condominio a Firenze, c'è un fermo per tentato omicidio. Trovata la pistola

Firenze, 13 giugno 2022 - C'è un fermo per tentato omicidio per il regolamento di conti avvenuto ieri in un condominio di via Baracca, a Firenze. Il pm Vito Bertoni ha firmato il provvedimento nei confronti di uno dei protagonisti della sparatoria avvenuta intorno alle 13 di ieri, domenica. Si tratta di Francesco Vescovo, 72 anni, che già si trovava agli arresti domiciliari. Recuperata anche una pistola calibro 7.65, che era stata gettata nella vegetazione vicina al condominio. Cinque bossoli dello stesso calibro erano stati recuperati tra l'appartamento di Vescovo e l'ingresso del condominio in cui era entrato il 52enne Luigi Innocenti, attualmente ricoverato a Careggi. L’appartamento di Vescovo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è posto al secondo piano del palazzone di un interno del civico 150 di via Baracca. Qui Vescovo, già ’compro oro’ di borgo Ognissanti, abita da qualche mese e sempre qui si trova agli arresti domiciliari. A settantadue anni suonati, con un curriculum criminale non indifferente, stava scontando così una vecchia condanna diventata definitiva. Innocenti, anche lui noto per rapine, evidentemente sapeva che lo avrebbe trovato in casa. ...