Piazza Adua ha un nuovo ingresso contro bivacchi e spaccio

Firenze, 8 novembre 2024 - Piazza Adua ha un nuovo ingresso che servirà a tenere lontani i bivacchi e lo spaccio. Grazie ad un lavoro di squadra fra Comune di Firenze, Regione Toscana, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Firenze e Firenze Fiera, l’intervento edilizio ha permesso l’istallazione ex novo davanti alle porte di accesso del Palazzo degli Affari di un’ampia pensilina rivestita in acciaio, realizzata conforme alle linee architettoniche novecentesche del palazzo progettato dall’architetto Pierluigi Spadolini, edificio interamente ristrutturato e riaperto l’11 luglio 2022, che rappresenta la punta di diamante dell’offerta congressuale fiorentina per eventi associativi e corporate.

La nuova struttura, utilizzata per proteggere gli ingressi del palazzo dalle intemperie e come luogo di sosta per i congressisti e visitatori che accedono al quartiere, aggiunge prestigio e decoro all’ingresso di uno dei più importanti poli fieristico-congressuali italiani, riscattando un’area precedentemente penalizzata dall’utilizzo improprio durante le ore diurne e notturne, tenuto conto della prossimità con la stazione di Santa Maria Novella. A completamento è stata installata una porta scorrevole per l’accesso carrabile e pedonale. Il nuovo ingresso di Piazza Adua (che è stato progettato e realizzato dagli architetti Elio di Franco e Giuseppe Cacozza), è solo l’ultimo di tutta una serie di interventi messi in atto da Firenze Fiera per un importo di 650mila euro cui va aggiunto 1 milione 150mila euro di investimenti sui lavori in Fortezza nel 2024 per un importo totale di quasi 2 milioni di euro. “Il nuovo unisce prestigio, decoro e sicurezza al nostro quartiere – sottolinea il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – Voglio qui ringraziare i nostri soci tenuto conto che Firenze Fiera si appresta a chiudere il 2024 con un bilancio superiore a quello del 2023 in termini di valore della produzione e di risultato finale”. “C'è un accordo di programma – aggiunge la sindaca Sara Funaro - di 68 milioni di euro con lavori importanti già in corso. Interventi che permetteranno di ampliare gli spazi e rendere questo luogo sempre più centrale come polo fieristico ed attrattivo per manifestazioni importanti".

Se il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti parla di "un segnale importante di quanto sia stato fatto e di quanto la città ci tenga alla fiera", il presidente della Regione Eugenio Giani conclude: “Firenze Fiera è una società che ha sostanzialmente raddoppiato i propri utili negli ultimi anni – Certo, abbiamo alle spalle l’esperienza del Covid, ma mentre in quegli anni si parlava quasi di un de profundis, oggi vediamo una società che chiude in attivo i suoi conti e fa di Firenze una vetrina per congressi ed esposizioni di ogni genere tanto che la Regione ha pronto una ricapitalizzazione da 6 milioni di euro”.